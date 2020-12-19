Спасатели передали медикам водителя пострадавшего при аварии на Таллинском шоссе

Автор: Александр Селиванов
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Водителя доставали из искорёженного автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, авария произошла вечером 18 декабря на Таллинском шоссе в Кингисеппском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели 124 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, деблокировали из покорёженного автомобиля 37-летнего водителя. Спасатели передали мужчину прибывшим на место происшествия медикам.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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18.12.2020 67
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