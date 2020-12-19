Пожар охватил два этажа дома в Санкт-Петербурге: пострадал один человек

Женщина пострадала при пожаре, охватившем два этажа в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге, 35 человек эвакуированы.

Пожар произошел утром в субботу в пятиэтажном доме на Бухарестской улице.

«На первом этаже в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка по всей площади. На втором этаже выгорела комната на площади 18 квадратных метров и коридор на площади 5 квадратных метров. Спасена женщина (около 60 лет), передана бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра госпитализирована в НИИ имени Джанелидзе», — говорится в сообщении городского ГУМЧС.

По данным ведомства, эвакуированы 35 человек. К месту пожара направлен автобус для размещения эвакуированных.

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Пожар уже ликвидирован, отмечает спасательное ведомство.