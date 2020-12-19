Генетики ЮАР выявили более быструю и опасную мутацию коронавируса

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружена новая для страны разновидность коронавируса, преобладающая во время второй волны распространения заболевания. Как сообщает министерство здравоохранения государства, эта разновидность вируса преобладала во время второй волны распространения COVID-19.

Этой разновидности коронавируса дано название 501.V2. Она отличается более быстрым распространением. Кроме того, 501.V2 чаще приводит к тяжёлому течению COVID-19 среди молодых людей.

Отмечается, что о 501.V2. сообщали в некоторых других странах, в том числе в Великобритании и Австралии.