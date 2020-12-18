Смольный опроверг слухи о локдауне в Новый год

Власти Северной столицы не собираются усиливать уже действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Об этом сообщил Александр Ситов, глава ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасной деятельности. По словам чиновника, сообщения в СМИ и социальных сетях о введении в городе локдауна являются ложными.
Для вынесения таких решений власти, прежде всего, исходят из рекомендаций Роспотребнадзора.
«Пока распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало», — отметил чиновник.
Ранее, Роспотребнадзор заявил, что локдаун из-за COVID в Санкт-Петербурге не рассматривается.
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17.12.2020 193