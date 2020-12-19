Сломали деревья и выкопали ямы: в Ленобласти железнодорожники пожертвовали природой и безопасностью в пользу ремонта ЖД путей

Железнодорожники выкопали ямы и испортили сосны и все это ради ремонта путей.

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Как сообщил местный житель в присланном в редакцию видео, на платформе «47 километр», которая расположена на Октябрьской железной дороге в Ленобласти, рабочие в ходе ремонта вырыли большие ямы и повредили сосны.

Местные жители опасаются, что в ямы могут упасть дети и самостоятельно от туда не смогут выбраться. Также они обеспокоены порчей деревьев, которые больше 30 лет простояли у платформы.

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Мужчина, снявший видео предположил, что таким образом рабочие хотели произвести ремонт дренажа и в процессе необходимо было отсыпать грунт, который и взяли с самого ближайшего места, не подумав о последствиях.