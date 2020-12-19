Тесты на антитела к коронавирусу появились в магазинах Санкт-Петербурга

Продают их в продуктовых супермаркетах на полках с товарами для гигиены.
Как сообщает издание «Невские Новости», в Санкт-Петербурге на полках продуктовых магазинов появились тесты на коронавирус, которые привозят из Китая.
Отмечается, что продаются тесты на одной полке с антисептиками, перчатками и салфетками.
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18.12.2020 102
Одна упаковка теста стоит около 2,5 тысяч рублей, в то время как платный тест в поликлиники можно сделать примерно за 1,5 тысячи рублей.