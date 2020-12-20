Александр Дрозденко поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности России с профессиональным праздником

Сегодня, 20 декабря, Александр Дрозденко по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации поздравил жителей Ленобласти с профессиональным праздником.
Он поблагодарил ветеранов-чекистов и тех, кто сегодня стоит на страже безопасности нашей страны за самоотверженный ратный труд, требующий огромного мужества, выдержки и самообладания.
“От всей души желаю ветеранам службы крепкого здоровья и благополучия, а всем действующим сотрудникам ― сил и энергии для продолжения их ответственной миссии, надежного семейного тыла, добра и удачи!” — Заключил Александр Дрозденко.