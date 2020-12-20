Каждый десятый россиянин не собирается наряжать елку на Новый год

Каждый десятый россиянин не будет наряжать елку на Новый год, большинство из них — родители подростков, пишет ТАСС.

По данным опроса Райффайзенбанка, среди тех, кто собирается украшать дом к праздникам, живую елку будут наряжать 26%, еще 3% — сделают альтернативную елку из гирлянд, книг, веток или чего-нибудь еще. Большинство будет украшать искусственное дерево, а 1% пока не определился с выбором.

Вам будет интересно Вандалы разбили украшения на новогодней елке в Гатчине Вандалы сорвали с 12-метровой ели на Театральной площади почти 30 елочных шаров. Часть игрушек была разбита и раскидана по площади,... 18.12.2020 210

По мнению 18% опрошенных, меньший вред окружающей среде будет нанесен при покупке живого дерева, 7% назвали самым экологичным вариантом альтернативную елку, а 67% наиболее экологичным решением считают искусственное дерево. Безразличен этот вопрос только для 8% россиян. Ну и 10% опрошенных заявили, что вообще не собираются покупать и наряжать елку в этом году.