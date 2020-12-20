В Кудрово во дворе дома зарезали молодого человека

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 19 декабря в полицию Всеволожского района сообщили, что неизвестный ударил ножом мужчину у дома №4 по Итальянской улице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 26-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки. Через несколько минут был задержан подозреваемый — 36-летний безработный житель Кудрово. 

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20.12.2020 60

По предварительной информации, задержанный зарезал молодого человека во время внезапной ссоры. Возбуждено уголовное дело.

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