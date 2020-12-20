В Мурино неизвестные забросили в салон красоты бутылку с зажигательной смесью

В ночь на 20 декабря в полицию Всеволожского района поступило сообщение о возгорании в помещении салона красоты в доме №7 по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино.

Установлено, что неизвестные сначала камнем разбили окно, а после забросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. В результате возгорания никто не пострадал. Полиция разыскивает злоумышленников.