В Красном Селе две школьницы забросали снегом Вечный огонь

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, около 14.40 в парке города Красное Село. Отсутствие пламени у Вечного огня заметил местный житель и вызвал полицию.

После просмотра камер видеонаблюдения полицейские установили, что Вечный огонь потушили две 13-летние девочки, которые закидали его снежками. Школьниц доставили в отдел полиции, там провели с ними профилактическую беседу.

Родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее неизвестный потушил Вечный огонь на Марсовом поле.