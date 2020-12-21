Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 20 декабря, на 97 километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Тосненском районе Ленобласти.
У поселка Форносово Daewoo Nexia “лоб в лоб” столкнулась с большегрузом. Водитель “легковушки” от полученных травм скончался на месте, из салона тело доставали спасатели. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
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20.12.2020 96