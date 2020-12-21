Опрос: любители ЗОЖ не планируют правильно питаться в Новый год

Только треть опрошенных боится поправиться, поэтому не отойдет от режима.

Согласно опросу проведенному специалистами сервиса здорового питания Level Kitchen, 57,17% опрошенных не будут придерживаться в новогоднюю ночь.

Отмечается, что каждый десятый россиянин не представляет застолье без тазика оливье и селедки под шубой.

Вам будет интересно Каждый десятый россиянин не собирается наряжать елку на Новый год Каждый десятый россиянин не будет наряжать елку на Новый год, большинство из них - родители подростков, пишет ТАСС. По данным опроса... 20.12.2020 108

Только 27,31% опрошенных признались, что боятся набрать лишние килограммы и будут следить за своим рационом в праздники.