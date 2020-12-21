Ветеринарная служба Ленобласти расширяется и продолжает борьбу с COVID-19

В 2020 году в Ленинградской области открыто пять новых ветеринарных клиник. От COVID-19 обработаны 51,5 тыс. объектов – это 8,7 млн квадратных метров.

Глава региона выразил благодарность профильным специалистам, активно участвующим в дезинфекции общественных территорий.

«Ветеринары обеспечили благополучие региона по основным опасным заболеваниям животных», – подчеркнул Александр Дрозденко

Помимо ввода в эксплуатацию новых объектов в Ленинградской области реконструированы еще 12 ветеринарных участков и лечебниц. А в соответствующую инвестиционную программу на 2021 год заявлено еще четыре – в Сосново, Усть-Луге, Ивангороде и Лодейном Поле.

В период с 2022 по 2023 годы будут организованы ветеринарные лаборатории в Выборге и Луге, станция во Всеволожске, участок в Киришах и лечебница в Вырице – всего пять объектов.