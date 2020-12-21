Тихвинец убил гостя за оскорбление матери – его приговорили к 7 годам колонии

Вынесен приговор обвиняемому в убийстве в Тихвинском районе Ленинградской области. Он убил человека, оскорбившего его мать.

В апреле 2020 года во время застолья 49-летний гость поссорился с хозяевами квартиры в четвертом микрорайоне в Тихвине. В ходе ссоры он позволил себе грубые высказывания в адрес 51-летней матери обвиняемого.

За это 33-летний тихвинец убил гостя одним ударом ножа. Рассмотрев материалы дела, суд в Тихвине приговорил обвиняемого в убийстве к 7 годам колонии строгого режима.