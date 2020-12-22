В Мурино жители Воронцовского бульвара вынуждены обходиться без дорог и общественного транспорта

Автор: Александр Селиванов
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Решение проблемы займёт один-два года.

Жители Мурино обратились по прямой линии к Александру Дрозденко. По словам граждан на Воронцовском бульваре нет дорог и общественного транспорта.

По словам главы региона, в 2021 году будут выделены субсидии с тем, чтобы уже весной дорожные работы проводились.

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17.12.2020 224
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