В Мурино жители Воронцовского бульвара вынуждены обходиться без дорог и общественного транспорта

Решение проблемы займёт один-два года.
Жители Мурино обратились по прямой линии к Александру Дрозденко. По словам граждан на Воронцовском бульваре нет дорог и общественного транспорта.
По словам главы региона, в 2021 году будут выделены субсидии с тем, чтобы уже весной дорожные работы проводились.
Вам будет интересно
Теперь продвижению маршрута на внутреннем и внешнем рынке помогут специалисты Ростуризма. «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединяет Тверскую,...
17.12.2020 224