Прямая линия с главой Ленобласти: водоснабжение, ледовая арена

21 декабря Александр Дрозденко провел последнюю в 2020 году прямую линию с жителями Ленобласти

Вам будет интересно Александр Дрозденко на традиционной прямой линии ответил на вопросы жителей Ленобласти Губернатор Ленобласти 7 декабря ответил на вопросы жителей и обсудил с ними актуальные проблемы. В этот раз Александр Юрьевич ответил на... 08.12.2020 317

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.