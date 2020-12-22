На льготный проезд жителей Ленобласти в Санкт-Петербурге потратят 4,5 млрд рублей

Об этом спросили губернатора Ленобласти Александра Дрозденко на его пресс-конференции.

По словам главы региона, граждане смогут пользоваться льготным проездом на территории Санкт-Петербурга. Льготный проезд на всех видах транспорта будет оплачиваться из бюджета Ленобласти.

«Расширяем категории льготных граждан, имеющих право на льготный проезд», — сказал Александр Дрозденко.

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Также губернатор Ленобласти отметил, что на льготный проезд будет потрачено 4,5 млрд рублей.