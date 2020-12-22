Дрозденко: локдауна в Ленинградской области не будет

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2020 года, Александр Дрозденко подтвердил, что в Ленинградской области не будут устанавливать полный локдаун.

«Я, как губернатор, объявил, что локдауна в Ленинградской области не будет», – напомнил Александр Дрозденко

Это касается и новогодних праздников. Например, принято решение, что все точки общепита, находящиеся в базах отдыха, турбазах, гостиницах и в аналогичных местах в новогоднюю ночь будут работать до 02:00.

Это сделано для того, чтобы люди, которые массово заезжают отдыхать, не собирались большими группами у себя в номерах и коттеджах, а полноценно отмечали Новый год, но с соблюдениями правил Роспотребнадзора.