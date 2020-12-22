Дрозденко: Ленобласть заранее готовилась ко второй волне COVID-19, поэтому ситуация под контролем

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2020 года, у Александра Дрозденко спросили о ситуации с COVID-19 и массовой вакцинации в Ленинградской области.

Губернатор ответил, что регион ожидал вторую волну и готовилась к ней. Вторая волна оказалась более серьезной, чем первой. Александр Дрозденко отметил, что в этом вопросе очень важен показатель нагрузки на систему здравоохранения.

В первую волну койки по COVID-19 занимали 1800 человек. Во вторую – уже 2200. Ленобласть готовится к самому сложному периоду в этом плане – новогодним праздникам. Уже развернуто больше 300 тысяч коек. Создан запас лекарств, оборудования и средств защиты до 1 февраля. Ситуация под контролем.

Массовой вакцинации в Ленобласти пока нет. Вакцину получили только на 1542 человека. Прививать сейчас будут только работников сферы здравоохранения.