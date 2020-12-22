В ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2020 года, у Александра Дрозденко спросили о задачах, которые будут решены в 2021 году в сфере цифровизации здравоохранения в Ленинградской области.

По словам губернатора, первая задача – переход на электронные медицинские карты, которые будут подключены ко всем медицинским учреждениям региона. Вторая задача – введение повсеместных электронных очередей.

Все это снизит нагрузку в первую очередь на медицинский персонал Ленинградской области. Снижение нагрузки повысит коэффициент полезного действия – медицинские работники будут заниматься прямыми обязанностями за счет снижения «бумажной нагрузки».