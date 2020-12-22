Суммарно эксперты изучили более 1,4 тысячи различных нуклеотидных замен в российских изолятах SARS-CoV-2.

Ученые центра «Вектор» изучили все обнаруженные на территории России штаммы коронавирусной инфекции и не выявили в них повышенной угрозы для человечества. С таким заявлением в интервью каналу «Россия 24» выступил глава центра Ринат Максютов.

«И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента», — рассказал он.

Директор «Вектора» добавил, что ученые постоянно отслеживают появление новых мутаций.