LUGAPORT получает правительственные инвестиционные гарантии

В Ленобласти подписано третье соглашение о защите и поощрении капиталовложений — между Минэкономразвития России, правительством Ленобласти и Группой компаний «Новотранс».

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) дает инвестору гарантии неизменности налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.

«Новотранс» строит в Усть-Луге универсальный терминал Lugaport. Он предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов и призван обеспечить возможность приёма до 1100 вагонов в сутки. Терминал будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Сегодня мы предлагаем не только налоговые льготы, подходящие для бизнеса любого уровня, но и с помощью нового закона гарантируем неизменность налогового режима на время реализации проекта. Я рад, что такой крупный проект как LUGAPORT получит своевременную гарантийную поддержку на федеральном и региональном уровне», – прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 14 декабря, такое же соглашение было подписано между Министерством экономического развития РФ, правительством Ленобласти и компанией «ФосАгро». Объем инвестиций компании в новый проект в Волхове составит 28 млрд рублей. А 18 декабря СЗПК подписали Министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ЕвроХим» — сумма инвестиций 1,1 млрд долларов.