В Ленобласти выбрали самых поэтичных авторов

Сегодня, 22 декабря, в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке наградили лауреатов премии имени Александра Прокофьева «Ладога»

«Избранные произведения» Александра Ковалёва из Всеволожска получили поэтическую премию в номинации «Областная», в номинации «Всероссийская» лауреатом премии стал поэт из города Рыбинска Ярославской области Сергей Хомутов со сборником стихотворений «Рябиновые небеса».

Победители получили дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей.

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Премия носит имя Александра Прокофьева – поэта, родившегося в Ленобласти в 1900 году. Первую книгу стихов он выпустил в 1931 году. В годы войны Александр Прокофьев работал военным журналистом. На стихи Прокофьева были написаны песни, ставшие известными в советское время.