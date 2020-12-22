Началась подготовка к вывозу отходов с территории МПБО-2 в Янино

Вице-губернатор Михаил Ильин 22 декабря провел совещание с областными перевозчиками отходов, региональным оператором и профильными комитетами.

На совещании обсуждались вывоз отходов с мусорных площадок в период новогодних праздников и действия в отношении МПБО-2. Михаил Ильин оповестил, что получил паспорта на 40 тысяч тонн отходов.

В связи с этим комитету по обращению с отходами поручили сформировать список полигонов, способных принять этот объем в соответствии с лицензией.

«До конца года совместно с администрацией Санкт-Петербурга планируется заключить договоры с областными полигонами и в январе-феврале осуществить вывоз накопленных предприятием отходов в соответствии с классом опасности», – рассказал Михаил Ильин

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко также был оповещен о начале подготовительных работ по вывозу отходов с МПБО-2.