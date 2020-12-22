Попова: в России британского штамма коронавируса нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории нашей страны не были зафиксированы мутировавшие гены коронавирусной инфекции.

По информации РИА Новости, данное сообщение было озвучено на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19. Анна Попова отметила, что ситуация находится под контролем – ведомство следит за мутациями вируса.

На данный момент уже изучено больше 5 тысяч образцов по всей стране. Из них найдены почти 1,5 тысячи мутировавших генов, но не один из них не является тем патогеном, что был зафиксирован в Великобритании.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что опасаться пока нечего, т.к. транспортное сообщение с Великобританией приостановлено.