Дрозденко заявил, что у 40 % жителей Ленобласти есть иммунитет к коронавирусу

Губернатор Ленинградской области поговорил о растущем коллективном иммунитете к Covid-19. Данные им были озвучены на форуме предпринимателей.

«Последние замеры — почти 40% жителей Ленинградской области, от 35% до 40%, данные разнятся, уже имеют коллективный иммунитет к коронавирусу. Мы уже без прививок, 40% уже либо переболели, либо получили бессимптомно, но иммунитет к этой болезни. Плюс, конечно, будем делать прививки», — сообщил Александр Дрозденко.

Ранее губернатор Ленобласти говорил, что область заранее готовилась ко второй волне COVID-19.