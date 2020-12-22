Дрозденко заявил, что у 40 % жителей Ленобласти есть иммунитет к коронавирусу

Губернатор Ленинградской области поговорил о растущем коллективном иммунитете к Covid-19. Данные им были озвучены на форуме предпринимателей.
«Последние замеры — почти 40% жителей Ленинградской области, от 35% до 40%, данные разнятся, уже имеют коллективный иммунитет к коронавирусу. Мы уже без прививок, 40% уже либо переболели, либо получили бессимптомно, но иммунитет к этой болезни. Плюс, конечно, будем делать прививки», — сообщил Александр Дрозденко.
Ранее губернатор Ленобласти говорил, что область заранее готовилась ко второй волне COVID-19.
Вам будет интересно
В ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2020 года, у Александра Дрозденко спросили о ситуации с COVID-19 и массовой вакцинации в...
22.12.2020 153