Президент России Владимир Путин разрешил приватизировать «Первый канал». Теперь государственная доля в телекомпании не превысит 34 %.

Помимо этого, АО «Первый канал» исключили из списка стратегических предприятий и акционерных обществ. Государство отказалось от доли в телекомпании. Соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным.

На данном этапе часть акций компании планируется продать частным предприятиям. Это позволит сократить долю государства до 34 %. Ранее она составляла 51 %. Количество частных акционеров будут определены в течение ближайших трех месяцев.

Однако, государство не лишится права управления «Первым каналом». Также в будущем будет определено руководство телеканала и порядок владения акциями.