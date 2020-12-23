Из Таллина в Петербург хотят запустить электрички

Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee надеется, что при сотрудничестве с российскими властями удастся построить электрическую железную дорогу от Таллина до Петербурга.

Планируется, что через четыре года на электричке можно будет добраться из Таллина в Тарту, а еще через год — в Нарву. В настоящее время добраться из Петербурга до Нарвы или Ивангорода нельзя, поскольку участок железной дороги от Кингисеппа до границы с Эстонией не электрифицирован. При этом до порта Усть-Луга контактная сеть построена.

Стоимость проекта оценивается в 15 миллионов евро.