Из Таллина в Петербург хотят запустить электрички

Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee надеется, что при сотрудничестве с российскими властями удастся построить электрическую железную дорогу от Таллина до Петербурга.
Планируется, что через четыре года на электричке можно будет добраться из Таллина в Тарту, а еще через год — в Нарву. В настоящее время добраться из Петербурга до Нарвы или Ивангорода нельзя, поскольку участок железной дороги от Кингисеппа до границы с Эстонией не электрифицирован. При этом до порта Усть-Луга контактная сеть построена.
Стоимость проекта оценивается в 15 миллионов евро.
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17.12.2020 358