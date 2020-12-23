Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте, пострадали два человека

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Авария произошла 22 декабря около 22.30 на Невском проспекте у дома №35.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Hundai на высокой скорости выехал с дороги на тротуар, где люди стояли на остановке и ждали общественный транспорт. Известно, что пострадали два человека: молодой человек и девушка. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Полиция выясняет причины случившегося.

VlrkiMgs9uSnGXWok5x1SIPexOmYG1lE
Фото: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте, пострадали два человека Петербург, невский проспект, ДТП, авария
В Петербурге пьяная блогерша разбила каршеринг и сняла это на видео
В социальных сетях появилось видео, где блогерша сперва записала свой отдых в клубе, а после этого поездку домой на арендованном...
22.12.2020 85
Автор