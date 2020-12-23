Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте, пострадали два человека

Авария произошла 22 декабря около 22.30 на Невском проспекте у дома №35.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Hundai на высокой скорости выехал с дороги на тротуар, где люди стояли на остановке и ждали общественный транспорт. Известно, что пострадали два человека: молодой человек и девушка. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Полиция выясняет причины случившегося.