Азиат ограбил микрофинансовую организацию в Петербурге

Ограбление микрофинансовой организации произошло 22 декабря на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

В 09:40 в помещение, расположенное в жилом 8-этажном доме, вошел мужчина азиатской внешности в черной шапке с канадским флагом. Он стал угрожать пистолетом 20-летнему сотруднику и требовать деньги.

Молодой человек передал грабителю 4000 рублей и муляж денег, после чего тот скрылся. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.