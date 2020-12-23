Военный эксперт назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Массовую модернизацию российских войск и появление у России новых видов вооружений назвали главной угрозой для НАТО.
Об этом заявил генерал и начальник штаба сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки в интервью газете FAZ. По мнению военного эксперта, действия России, в том числе и по отношению к Украине, – основная причина нестабильности в Восточной Европе.
На вопрос журналиста о том, является ли Россия самой большой угрозой для НАТО, Сембрицки ответил, что «это определенно так».
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22.12.2020 141