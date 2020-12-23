В городе Кудрово по улице Английской загорелась квартира в многоэтажном доме.

В среду, 23 декабря, в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся многоэтажный дом. Пламя было видно за несколько километров — заметившие его очевидцы немедленно вызвали пожарных. Кадрами с места происшествия они поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

По предварительным данным, пожар случился в квартире на 23 этаже высотки на улице Английской, 5. К зданию уже прибыли сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет, причины возгорания неизвестны.