Как подчеркнул сенатор, переговорный процесс по украинскому вопросу был приостановлен в том числе из-за занятости США конфликтом с Ираном.

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от обещания предоставить Украине лицензию на производство ПВО Patriot. Одновременно с этим остается неясной позиция Белого дома относительно запроса главы киевского режима на использование систем Starlink для корректировки ударов дальнобойными ракетами по территории России.

Комментируя происходящие события, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что текущие действия Вашингтона продиктованы его стремлением завершить противостояние с Ираном на выгодных для себя условиях. Поэтому украинский вопрос США отодвинули на задний план.

«Это задача не из легких, так как требует достижения сложного баланса интересов как глобальных, так и региональных игроков. Вопросы поддержки Киева пока рассматриваются в контексте решения этой задачи и связанных с ней рисков», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Несмотря на желание части американского истеблишмента увеличить помощь Киеву, итоговое решение остается за Дональдом Трампом. Его недавнее высказывание о стремлении к миру указывает на смену приоритетов, хотя и с учетом множества политических нюансов.

Сергей Перминов также не исключил возможности возобновления переговорного процесса в августе, который ранее был поставлен на паузу из-за плотного графика американской стороны.

«Он остановился ввиду занятости американской стороны. Россия готова к его продолжению и заинтересована в нем, о чем неоднократно сигнализировала. Очевидно, что решение украинского вопроса вряд ли лежит в плоскости наращивания военной помощи киевскому режиму. Важно, чтобы в Вашингтоне не сбрасывали со счетов этот аспект», — добавил парламентарий.