Очередной молочный рекорд показали производители Ленинградской области

Ленинградские фермеры получили 9100 кг молока от одной коровы в 2020 году, что на 40% выше среднестатистического показателя по РФ и находится на уровне мировых стандартов.

«Общий рост молочной продуктивности составит более 5%, при этом наши ведущие предприятия показывают молочную продуктивность в 13 700 кг при среднем показателе по России в 6 000. Мы достаточно заготовили кормов и зимний стойловый период проведем на достойном уровне, сохраняя тенденции к росту производства молока», — подчеркнул зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Предварительные итоги работы молочной отрасли обсудили на заседании регионального союза производителей молока «ЛЕНОБЛМОЛОКО». В 2020 году господдержка АПК региона составит 7,3 млрд рублей.

В Ленобласти действует 62 племенных хозяйства, свыше 87 % коров в регионе — племенные. Результат — Ленобласть стабильно входит в топ-10 по производительности молока в России, в 2019 году показатель составил 8608 кг в год.

Как уже ранее писал ivbg.ru, молоко с цифровой защитой от подделки презентовали в Гатчине Ленобласти. Проверить продукцию можно с помощью qr-кода. А на Всероссийском молочном форуме племенной завод «Гражданский» из Приозерского района занял первое место в номинации «За качество сырого молока».