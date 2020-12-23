Президент призвал губернаторов всех регионов разрешить жителям отдыхать от работы в этот день.

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу руководителя «Единой России» Сергея Неверова, который предложил объявить 31 декабря выходным днем по всей стране.

«Тридцать первого (декабря), действительно, уже очень своеобразная работа. Отдыхать — не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — высказался государственный лидер.

Путин подчеркнул, что в этом году такое решение уже невозможно принять на федеральном уровне. Поэтому он настоятельно порекомендовал сделать это главам тех регионов, в которых 31-е декабря все еще остается рабочим днем.