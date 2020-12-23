Санкт-Петербург вошел в Топ-5 самых популярных направлений для внутреннего туризма в 2020 году

При этом общий поток туристов сократился на 35 – 40%.

Ассоциация туроператоров РФ назвала пять самых популярных направлений внутри страны. На первом месте оказался Краснодарский край, на втором — Московская область, следом — Москва. Четвертое место оказалось у Крыма, а Санкт-Петербург замыкает пятерку лидеров.

При этом за 2020 год общий поток внутренних туристов в России сократился на 35 – 40%. В Петербурге турпоток упал до до 2 млн поездок, как и у всех направлений в Топ-5. Меньше всего пандемия коснулась премиального сегмента, сообщает АТОР. После «закрытия» Петербурга туристическая отрасль потеряла 250 млрд рублей.