Санкт-Петербург вошел в Топ-5 самых популярных направлений для внутреннего туризма в 2020 году

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом общий поток туристов сократился  на 35 – 40%.

Ассоциация туроператоров РФ назвала пять самых популярных направлений внутри страны. На первом месте оказался Краснодарский край, на втором — Московская область, следом — Москва. Четвертое место оказалось у Крыма, а Санкт-Петербург замыкает пятерку лидеров.

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При этом за 2020 год общий поток внутренних туристов в России сократился  на 35 – 40%. В Петербурге турпоток упал до до 2 млн поездок, как и у всех направлений в Топ-5. Меньше всего пандемия коснулась премиального сегмента, сообщает АТОР. После «закрытия» Петербурга туристическая отрасль потеряла 250 млрд рублей.

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