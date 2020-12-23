На Дворцовом мосту установили «северное сияние»

В среду, 23 декабря Дворцовый мост украсили новым световым оборудованием. Теперь там можно увидеть уникальное светодинамическое представление, напоминающее «северное сияние».
Проект получился масштабным. Оформление транспортного объекта составило 6 500 квадратных метров, а высота экспозиции достигает 12 метров. Всего было задействовано 300 светящихся элементов общей длиной в 500 метров. Для функционирования украшения даже была разработана отдельная система.
«Совсем скоро Новый год. Сейчас очень важно создать в городе праздничное настроение, подчеркнуть красоту мостов и набережных, наших великолепных архитектурных ансамблей», — отметил губернатор Александр Беглов.