На Дворцовом мосту установили «северное сияние»

Автор: Анастасия Щербакова
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В среду, 23 декабря Дворцовый мост украсили новым световым оборудованием. Теперь там можно увидеть уникальное светодинамическое представление, напоминающее «северное сияние».

Проект получился масштабным. Оформление транспортного объекта составило 6 500 квадратных метров, а высота экспозиции достигает 12 метров. Всего было задействовано 300 светящихся элементов общей длиной в 500 метров. Для функционирования украшения даже была разработана отдельная система.

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На Дворцовом мосту установили «северное сияние» северное сияние, Петербург, новый год, новогодние украшения, Дворцовый мост, Александр Беглов
На Дворцовом мосту установили «северное сияние» северное сияние, Петербург, новый год, новогодние украшения, Дворцовый мост, Александр Беглов
«Совсем скоро Новый год. Сейчас очень важно создать в городе праздничное настроение, подчеркнуть красоту мостов и набережных, наших великолепных архитектурных ансамблей», — отметил губернатор Александр Беглов.
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