На Дворцовом мосту установили «северное сияние»

В среду, 23 декабря Дворцовый мост украсили новым световым оборудованием. Теперь там можно увидеть уникальное светодинамическое представление, напоминающее «северное сияние».

Проект получился масштабным. Оформление транспортного объекта составило 6 500 квадратных метров, а высота экспозиции достигает 12 метров. Всего было задействовано 300 светящихся элементов общей длиной в 500 метров. Для функционирования украшения даже была разработана отдельная система.