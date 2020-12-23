Участника умышленного банкротства кировского водоканала отправили под домашний арест

Суд вынес предварительное решение участнику громкой мошеннической схемы в виде домашнего ареста. Дмитрий Болотов, уже бывший гендиректор «Водоканала Невский», проведет какое-то время дома.

Ранее стало известно об «искусственном» банкротстве предприятия «Водоканала Невский», которое специально накопило более 630 млн рублей долга.

Вам будет интересно Двух глав водоканалов в Ленобласти подозревают в махинациях на 634 млн рублей Уголовное дело возбуждено в отношении директора «Водоканала Кировского района» и генерального директора компании «Водоканал Невский» в Кировске. С января 2018 года по... 22.12.2020 298

В среду, 23 декабря суд принял ходатайство следствия. Теперь на предпринимателя наложен ряд санкций – у него не будет доступа к мобильной и интернет связи. Все контакты с людьми также запрещены.