Участника умышленного банкротства кировского водоканала отправили под домашний арест

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд вынес предварительное решение участнику громкой мошеннической схемы в виде домашнего ареста. Дмитрий Болотов, уже бывший гендиректор «Водоканала Невский», проведет какое-то время дома.

Ранее стало известно об «искусственном» банкротстве предприятия «Водоканала Невский», которое специально накопило более 630 млн рублей долга.

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