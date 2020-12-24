Два грузовика столкнулись “лоб в лоб” под Тихвином, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 23 декабря на трассе «Вологда – Новая Ладога» — столкнулись грузовики MAN и Mercedes.
Водитель MAN от полученных травм скончался на месте. Второго водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.
Все последствия ДТП ликвидировали. В ГУ МЧС России по Ленобласти напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Фото: vk.com/rabochee_slovo
Вам будет интересно
Вчера вечером, 22 декабря, легковушка на полном ходу влетела в светофор во Всеволожском районе Ленобласти. ДТП произошло на перекрестке улиц Шоссейной...
23.12.2020 118