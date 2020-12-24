Два грузовика столкнулись “лоб в лоб” под Тихвином, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 23 декабря на трассе «Вологда – Новая Ладога» — столкнулись грузовики MAN и Mercedes.

Водитель MAN от полученных травм скончался на месте. Второго водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Все последствия ДТП ликвидировали. В ГУ МЧС России по Ленобласти напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Фото: vk.com/rabochee_slovo