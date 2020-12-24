Во Всеволожске отключат холодную воду, а в Выборге — свет

Жители двух городов Ленобласти на два дня временно останутся без благ цивилизации.
24 декабря во Всеволожске отключат холодную воду из-за устранения аварии на водоводе. С 09.00 утра до 23.00 водоснабжения не будет по следующим адресам:
- ул. Героев: дома 3/1, 2, 3, 5 (детский сад), 9/1, 2, 13/90, 15, 17, 12 (бассейн);
- ул. Олениных: дома 2/1, 2;
- ул. Ленинградская: дома 11, 14, 16/ 1, 2, 3, 18, 18/1, 20/ 2, 3, 24/84, 24а, 9/8;
- ул. Александровская: дома 79/2, д. 81/1, 2, 3, школа № 4;
- ул. Вокка: дом 1;
- Дорога Жизни: дома 18, 20, 22, 24;
- Магазины «Верный» и «Юлия»;
- Здания ВТС и «Облбанка»;
- Котельная №6.
25 декабря с 13.00 до 15.00 из-за электромонтажных работ жители шести улиц в Выборге останутся без света:
- ул. Куйбышева, дом 11, 13, 15;
- бульвар Кутузова, дом 47;
- ул. Первомайская, дом 2, 5, 6, 8, 10/14;
- Ленинградское шоссе, дом 21;
- ул. Тургенева, дом 8;
- ул. Ульяновская, дом 16;
- ул. Военная, дом 1.