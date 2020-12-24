Во Всеволожске отключат холодную воду, а в Выборге — свет

Жители двух городов Ленобласти на два дня временно останутся без благ цивилизации.

24 декабря во Всеволожске отключат холодную воду из-за устранения аварии на водоводе. С 09.00 утра до 23.00 водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Героев: дома 3/1, 2, 3, 5 (детский сад), 9/1, 2, 13/90, 15, 17, 12 (бассейн);

ул. Олениных: дома 2/1, 2;

ул. Ленинградская: дома 11, 14, 16/ 1, 2, 3, 18, 18/1, 20/ 2, 3, 24/84, 24а, 9/8;

ул. Александровская: дома 79/2, д. 81/1, 2, 3, школа № 4;

ул. Вокка: дом 1;

Дорога Жизни: дома 18, 20, 22, 24;

Магазины «Верный» и «Юлия»;

Здания ВТС и «Облбанка»;

Котельная №6.

25 декабря с 13.00 до 15.00 из-за электромонтажных работ жители шести улиц в Выборге останутся без света: