Полиции пришлось стрелять по колесам в погоне за пьяным водителем в Санкт-Петербурге – МВД

Сотрудникам ДПС в Санкт-Петербурге пришлось стрелять по колёсам автомобиля ВАЗ с чужими номерами, чтобы задержать пьяного водителя, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как информирует ведомство, во вторник вечером на набережной реки Екатерингофки сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «ВАЗ 211440». Сразу было установлено, что на нем стоят госзнаки, которые числятся за другой машиной (Skoda Roomster). Игнорируя требования полиции, водитель увеличил скорость, совершая опасные манёвры, чтобы скрыться от преследования.

«В соответствии с федеральным законом «О полиции» из табельного оружия один из полицейских произвёл предупредительный выстрел вверх и еще несколько — по колёсам преследуемого автомобиля. В тупике на Митрофаньевской улице нарушителя удалось задержать. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 41-летний неработающий житель города Красное Село под Петербургом, который был пьян. Как информирует ГУМВД, мужчина рассказал сотрудникам полиции, что его якобы задерживают едва ли не впервые, и обычно он «игнорирует» требования представителей власти.

В багажнике ВАЗа полицейские обнаружили подлинные госзнаки автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю жительницу Петербурга. По факту обнаружения подложных госномеров на автомобиле проводится проверка, уточняет ведомство.

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Водитель отечественной легковушки был доставлен в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе и за езду в нетрезвом виде, заключает пресс-служба ГУМВД.