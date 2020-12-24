В Каложицах мигрант вступил в интимную близость со школьницей, а потом ограбил ее

Сотрудники полиции задержали 22-летнего гражданина Таджикистана, который еще 8 декабря ограбил 15-летнюю девушку в магазине в поселке Каложицы.

Однако спустя 10 дней задержанный сам рассказал, что с 11 июня по 20 декабря неоднократно вступал в интимную связь со школьницей, которую ограбил. По его словам, это было по обоюдному согласию.

В отношении молодого человека возбудили еще одно дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.