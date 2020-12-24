Это позволить субъектам использовать интеллектуальные транспортные системы для автоматизации процессов управления трафиком в крупных городах.

Правительство в ближайшие три года запланировало направить более 170 миллиардов рублей на развитие и поддержку дорожных сетей в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Российская газета».

На эти средства субъекты смогут создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, отремонтировать дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Также это даст возможности для внедрения интеллектуальных транспортных систем, с помощью которых впоследствии можно будет автоматизировать процессы управления трафиком в больших городах.