Минсельхоз объяснил «кровавые реки» у поселка в Карелии потрошением рыбы на местном заводе

Специалисты Минсельхоза и Минприроды выяснили, что «кровавые реки» около посёлка Попов Порог в Карелии появились из-за проведения сезонных работ по потрошению в цехе рыбоводного хозяйства неподалёку, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Ранее местные жители выложили фотографии в социальных сетях, на которых видно, что в лесу около посёлка Попов Порог появились красного цвета разливы, которые окрестили как «кровавые реки». По мнению жителей, причиной их появления могла стать утечка сточных вод из соседнего рыбоводного хозяйства.

«В связи с проведением сезонных работ по подъёму товарной рыбы и интенсивным работам по ее потрошению в цехе «Русское море» очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе Карелии пояснили, что на момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб.

«По информации исполнительного директора ООО «Русское море «Аквакультура», цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме. На регулярной основе производится обслуживание системы производственных стоков. Аварийных ситуаций не происходило», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

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По данным ведомства, сейчас предприятием разрабатывается проект глубокой модернизации комплекса очистных сооружений.