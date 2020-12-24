Минсельхоз объяснил «кровавые реки» у поселка в Карелии потрошением рыбы на местном заводе

Специалисты Минсельхоза и Минприроды выяснили, что «кровавые реки» около посёлка Попов Порог в Карелии появились из-за проведения сезонных работ по потрошению в цехе рыбоводного хозяйства неподалёку, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
Ранее местные жители выложили фотографии в социальных сетях, на которых видно, что в лесу около посёлка Попов Порог появились красного цвета разливы, которые окрестили как «кровавые реки». По мнению жителей, причиной их появления могла стать утечка сточных вод из соседнего рыбоводного хозяйства.
В Минсельхозе Карелии пояснили, что на момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб.
По данным ведомства, сейчас предприятием разрабатывается проект глубокой модернизации комплекса очистных сооружений.