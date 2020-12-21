В Приозерском районе спасатели выгоняют рыбаков с тонкого льда

На днях спасатели отправили на берег несколько рыбаков, которые решили порыбачить на тонком льду на озере Гусиное в Приозерском районе Ленобласти.

В ходе мониторинга рыбакам вынесли предупреждения о запрете выхода на лед, после чего вывели с акватории озера. Сейчас такая рыбалка опасна для жизни, подчеркнули спасатели.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

Ранее отчаянных рыбаков заметили в Галерной гавани Петербурга. Они, рискуя своей жизнью, вышли на тонкий тающий лед в плюсовую температуру. Напомним, до 15 января в городе запретили выходить на лед.