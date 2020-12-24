Невинная забава отдыхающих обернулась серьезной проблемой.

Долгое время сотрудники парка «Монрепо» в Выборге задавались вопросом о том, откуда на льду возле дамбы берутся горы камней. Как оказалось, их бросают туристы — чтобы посмотреть, как тяжелый валун проламывает лед.

«С тех пор как построили земляную дамбу, ее берега из колотого камня стали местом непреодолимой привлекательности для некоторых туристов. Оказалось, что многим нравится бросать камни в воду, особенно, если они большие и тяжелые, чтобы валун бухнулся с громким плюханьем или проломил лед», — рассказали в учреждении.

В итоге с виду невинное развлечение нанесло существенный ущерб дамбе. Сотрудники парка пока не нашли способ решения этой проблемы.