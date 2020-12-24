Детсад в «Новом Оккервиле» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне «Новый Оккервиль» в городе Кудрово.
Объекту на 295 мест предоставили заключение о соответствии (ЗОС). В процессе строительства были соблюдены надлежащие требования технических регламентов и проектной документации.
Следующий этап – постановка на учет и получение лицензии. Детский сад построен в рамках программы «Стимул» и будет готов принять детей весной 2021 года.
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24.12.2020 69