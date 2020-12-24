Власти Гатчины рассказали о будущем аварийных исторических зданий

Деревянные дома в центре города планировали снести.

Администрация Гатчинского района занялась вопросом деревянных домов в центре Гатчины, которые находятся в аварийном состоянии. Исторические здания планировали снести, но после возмущения общественности власти попытались спасти дома.

Речь идет о зданиях 7, 9а, 38, 59 на улице Карла Маркса, а также домах 24, 58, 60, 75, 75а по улице Чкалова и № 28 по улице Горького. Администрация работает над проектом, благодаря которому объекты культурного наследия можно будет арендовать за один рубль. Если появятся инвесторы, то власти готовы продать им жилые помещения в домах, сообщает 47news.