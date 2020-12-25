Ленобласть усилит контроль за вывозом мусора в новогодние праздники

Сотрудники профильных комитетов будут вести в новогодние праздники, с 1 по 10 января, круглосуточное дежурство.

А местные администрации проследят за тем, чтобы к мусорным площадкам можно было беспрепятственно подъехать: управляющие компании должны вовремя убирать снег и следить за тем, чтобы рядом с мусорными контейнерами не парковали автомобили.

Вам будет интересно Жителей Ленобласти просят не парковать машины рядом с мусорными контейнерами В новогодние праздники и выходные дни возрастает количество выброшенного мусора, а из-за припаркованных возле контейнерных площадок машин перевозчики не могут... 23.12.2020 150

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти смогут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.