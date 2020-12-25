Ленобласть усилит контроль за вывозом мусора в новогодние праздники

Сотрудники профильных комитетов будут вести в новогодние праздники, с 1 по 10 января, круглосуточное дежурство.
А местные администрации проследят за тем, чтобы к мусорным площадкам можно было беспрепятственно подъехать: управляющие компании должны вовремя убирать снег и следить за тем, чтобы рядом с мусорными контейнерами не парковали автомобили.
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23.12.2020 150
О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти смогут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.